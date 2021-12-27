27.12.2021 08:28 Рита Парфенова

В Харькове пьяный водитель без прав попытался откупиться от патрульных

Водитель под градусом предложил патрульным взятку за не оформление протокола.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 26 декабря, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Патрульную полицию. Правоохранители остановили автомобиль ВАЗ на улице Большой Кольцевой за нарушение ПДД.



Визуально водитель был пьян и, как выяснили в ходе проверки полицейские, лишен судом права управления автомобилем. Нарушителю сообщили, что в отношении него будут составлены соответствующие административные материалы. Мужчина предложил «разойтись» за взятку в сумме 5000 гривен.



На предупреждение об уголовной ответственности за предоставление взятки должностному лицу гражданин не реагировал, поэтому нарушитель был задержан, а на место вызвана следственно-оперативная группа.



На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили административный протокол по ч.2 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и постановление по ч.4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КУоАП.

Напомним, 12 декабря патрульные остановили на проспекте Гагарина авто за нарушение правил дорожного движения и обнаружили за рулем водителя с признаками алкогольного опьянения. Мужчина прошел соответствующее освидетельствование на месте и прибор Drager зафиксировал 1.83 промилле алкоголя при норме 0,2 промилле. Чтобы не оформлять протокол, водитель предложил патрульным взятку в 10 тысяч гривен. Для фиксирования дачи взятки на место вызвали следственно-оперативную группу.