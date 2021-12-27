27.12.2021 08:00

27 декабря: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

27 декабря отмечается Международный день противоэпидемической готовности.

Этот праздник учрежден ООН в декабре 2020 года учитывая весь спектр угроз, привнесённых пандемией COVID-19 в повседневную жизнь рядовых граждан, а также тяжелейшие последствия, как для мировой экономики, так и для экономического развития отдельных государств и регионов.

Все мероприятия, приуроченные к этой дате, должны быть направлены на просвещение населения по вопросам профилактики эпидемических заболеваний, разъяснению людям важности и необходимости прививочной кампании, выработке совместных межгосударственных мер по борьбе с пандемией и шагам по предотвращению распространения возможных аналогичных заболеваний.

Приметы дня

По народному календарю сегодня отмечается Филимонов день. Это время было самым темным в году. Наши предки верили, что пока тьма не покинет землю, будет бесноваться нечистая сила. Считалось, что в Филимонов день кикиморы, ехидны и нетопыри подходят близко к избам, скребутся в двери, ухают и пугают людей. Впрочем, хороших хозяев, у которых в доме всегда порядок и чистота, злые духи не беспокоили.



Согласно приметам, нечисть больше всего боится воды, поэтому 27 декабря было принято очень часто умываться. А прежде чем выйти из дома или начать какое-либо дело, необходимо было даже провести обряд окропления всего тела водой.

Также в этот день...

В 537 году в столице Византийской империи Константинополе освящен Храм Святой Софии, являвшийся в течение тысячелетия главным храмом Православного мира.



1512 – испанское правительство внесло серьезные изменения в рабовладельческое законодательство: запретило использовать индейцев Америки в качестве рабов, дав добро на завоз в Новый Свет рабов из Африки.



1571 – родился Иоганн Кеплер, немецкий математик, астроном, оптик и астролог.



1595 – родился Богдан Хмельницкий, гетман Войска Запорожского.



1822 – родился Луи Пастер, французский микробиолог и химик, основоположник современной микробиологии и иммунологии.



1831 – на корабле королевского флота Англии «Бигль» Чарльз Дарвин начал то кругосветное путешествие, в ходе которого он сформулировал знаменитую «теорию эволюции».



1831 – только что окончивший Кембриджский университет Чарльз Дарвин взошел на борт корабля «Бигль». Чем же примечательно это событие? А тем, что именно на корабле королевского флота Англии «Бигль» Чарльз Дарвин совершил то кругосветное путешествие, в ходе которого сформулировал знаменитую «теорию эволюции».



1832 – родился Павел Третьяков, российский предприниматель, меценат, основатель Третьяковской галереи.



1845 – американский врач Кроуфорд Ланг впервые в мире применил наркоз при приеме родов (роженицей была его жена).



1871 – в лондонском «Хрустальном дворце» хозяева впервые представили своих домашних животных на всемирной выставке кошек и котов. Как приятно было узнать от любителей пушистых мурок, что кошки, оказывается, тоже бывают... не каскадерами, а этими, как их?.. экстремалами! Кошка-экстремал – это не тот зверь, который ради «Китикэта» выпрыгнет с шестнадцатого этажа без парашюта, а тот, у которого абсолютно вогнутый нос, ну точь-в-точь как у французского бульдога. А полуэкстремал – это... в общем, специалисты вам сами талантливо объяснят.



1892 – в Нью-Йорке заложен кафедральный собор святого Иоанна площадью 11240 кв. м (самый большой собор в мире).



1901 – родилась Марлен Дитрих, немецкая и американская киноактриса («Голубой ангел»), признанная одним из секс-символов ХХ века. На пике славы Дитрих тысячи женщин удаляли себе коренные зубы, чтобы получить такие же впалые щеки и заостренные скулы. О самой Марлен ходли самые противоречивые легенды: ее называли и образцом элегантности, и вульгарной особой, величайшей актрисой и полной бездарностью. Режиссер Джозеф фон Штернбергом, пригласивший ее в Голливуд, утверждал: «Лучше запереться в телефонной будке с перепуганной коброй, чем работать с Дитрих...»



1904 – в Дублине открылся новый театр The Abbey Theatre. Он стал первым в мире, содержащимся на государственные дотации .



1932 – в СССР введена паспортная система (крестьянам паспорта не дали, вновь сделав их крепостными – «прикрепленными» к месту жительства, т.к. без паспорта никуда нельзя было поехать или устроиться на работу в городе; для поездки в город по уважительной причине каждый раз выдавали временную справку из сельсовета).



1932 – в Нью-Йорке открыт самый большой в мире кинотеатр «Рэдио-Сити Мьюзик Холл» (на 5945 мест).



1934 – родился Николай Сличенко, актер, певец, режиссер и художественный руководитель Московского цыганского театра «Ромэн».



1934 – родилась Лариса Латынина, прославленная советская гимнастка, заслуженный мастер спорта СССР (1956), заслуженный тренер СССР (1972). Имеет наибольшую коллекцию олимпийских медалей за всю историю спорта – 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали. Известна также тем, что на чемпионате Европы 1957 года выиграла все золотые медали.



1945 – созданы Международный Валютный Фонд и Международный Банк Реконструкции и Развития.



1971 – родился Сергей Бодров-младший, российский актер, режиссер, сценарист. Пропал без вести со съемочной группой 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье, где сошел ледник Колка.



2004 – зафиксирован взрыв сверхновой звезды на расстоянии около 50 000 световых лет. То есть взорвалась, она по земным меркам, 500 веков назад, а мы об этом узнали каких-то десять лет назад.

Именины отмечают:

Иларион, Николай, Филимон.