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27.12.2021  10:10   Рита Парфенова

Флешмоб «Автоелка» в Харькове: что в этом году выстроили из машин

На парковке стадиона «Металлист» выстроили рождественского ангела.

Флешмоб Автоелка прошел на парковке стадиона Металлист

Между рождественскими и новогодними праздниками в Харькове прошел автомобильный флешмоб, передает РЕДПОСТ.

Флешмоб прошел вечером 26 декабря. По традиции автолюбители собрались на парковке возле стадиона «Металлист». Собралось 150 машин. Из автомобилей выстроили рождественского ангела длиной в 100 метров.

Напомним, в прошлые годы флешмобы харьковских автомобилистов били всеукраинские рекорды. Так, в 2019 году харьковская елка из 348 автомобилей побила всеукраинский рекорд. А в 2021 году харьковчане попали в Книгу рекордов Украины, выстроив гигантскую елку из 1065 автомобилей.

Тэги:  автоелка, харьков, флешмоб
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