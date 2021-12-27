27.12.2021 10:10 Рита Парфенова

Флешмоб «Автоелка» в Харькове: что в этом году выстроили из машин

На парковке стадиона «Металлист» выстроили рождественского ангела.

Между рождественскими и новогодними праздниками в Харькове прошел автомобильный флешмоб, передает РЕДПОСТ.



Флешмоб прошел вечером 26 декабря. По традиции автолюбители собрались на парковке возле стадиона «Металлист». Собралось 150 машин. Из автомобилей выстроили рождественского ангела длиной в 100 метров.



Напомним, в прошлые годы флешмобы харьковских автомобилистов били всеукраинские рекорды. Так, в 2019 году харьковская елка из 348 автомобилей побила всеукраинский рекорд. А в 2021 году харьковчане попали в Книгу рекордов Украины, выстроив гигантскую елку из 1065 автомобилей.