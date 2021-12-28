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28.12.2021  10:55   Евгений Клочко

Комендантский час и удаленная работа: европейские страны усиливают карантинные ограничения

Новогодние праздники ознаменуются для ряда европейских стран новыми карантинными ограничениями.

Новогодний карантин в Европе: какие страны ужесточили ограничения для граждан
 
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на европейские издания, c 28 декабря в Германии усиливают карантин. Там закрыли большинство развлекательных заведений, ввели ночной комендантский час для баров и ресторанов, а на Новый год разрешено собираться компаниями не более 10 человек.
 
На фоне вспышки заражений дополнительные ограничения вводятся и в Греции. Власти приняли решение усилить на две недели карантинные ограничения. С 3 по 16 января будут действовать дополнительные меры, которые коснутся в основном ночных развлекательных заведений.
 
 
С 3 января в супермаркетах, транспорте и в заведениях питания обязательно нужно будет носить маски с высокой степенью защиты. С полночи запретят работать барам и ресторанам, а в случае нарушений Минздрав грозит запретить музыку в таких заведениях.
 
Кроме того, ограничивается посещение спортивных мероприятий до 10% вместимости, но не больше 1000 человек.
 
 
Усилили карантин и во Франции – как минимум три дня в неделю большая часть работников должна работать из дома. А с 15 января во республике начнут действовать обновленные паспорта вакцинации. Для посещения общественных мест с середины января будет необходимо предъявить документ, подтверждающий полный курс вакцинации. В то же время отрицательный ПЦР-тест больше не будет считаться альтернативой COVID-паспортам.
 
Напомним, что страны Европейского союза уже в начале 2022 года намерены принять решение о сокращении сроков действия сертификатов о вакцинации.
 
Тэги:  covid-19, коронавирус, харьков
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