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28.12.2021  11:10   Виталий Хиневич

В Харькове мужчина убил свою соседку молотком

Правоохранители в Харькове задержали подозреваемого в совершении преступления.

Убийство Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
 
Отмечается, что между жителями дома по переулку Рудничному систематически возникали конфликты. 27 декабря 59-летний мужчина пришел к своей 73-летней соседке, прихватив с собой молоток.
 
В результате ссоры мужчина нанес женщине 10 ударов по голове молотком, в результате полученных травм она скончалась на месте происшествия.
 
 
Если вину злоумышленника докажут, ему может грозить от 7 до 15 лет лишения свободы.
 
Напомним, ранее судимая 38-летняя жительница села Литвиново Богодуховского района 19 декабря около 15:28 ударила ножом 44-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  криминал, убийство, харьков
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