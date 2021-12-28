28.12.2021 11:10 Виталий Хиневич

В Харькове мужчина убил свою соседку молотком

Правоохранители в Харькове задержали подозреваемого в совершении преступления.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Отмечается, что между жителями дома по переулку Рудничному систематически возникали конфликты. 27 декабря 59-летний мужчина пришел к своей 73-летней соседке, прихватив с собой молоток.

В результате ссоры мужчина нанес женщине 10 ударов по голове молотком, в результате полученных травм она скончалась на месте происшествия.

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Если вину злоумышленника докажут, ему может грозить от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее судимая 38-летняя жительница села Литвиново Богодуховского района 19 декабря около 15:28 ударила ножом 44-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте происшествия.