28.12.2021 11:10 Виталий Хиневич
В Харькове мужчина убил свою соседку молотком
Правоохранители в Харькове задержали подозреваемого в совершении преступления.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
Отмечается, что между жителями дома по переулку Рудничному систематически возникали конфликты. 27 декабря 59-летний мужчина пришел к своей 73-летней соседке, прихватив с собой молоток.
В результате ссоры мужчина нанес женщине 10 ударов по голове молотком, в результате полученных травм она скончалась на месте происшествия.
Если вину злоумышленника докажут, ему может грозить от 7 до 15 лет лишения свободы.
Напомним, ранее судимая 38-летняя жительница села Литвиново Богодуховского района 19 декабря около 15:28 ударила ножом
44-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0