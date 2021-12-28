28.12.2021 11:17 Рита Парфенова

Поезд из Харькова на юг задерживается: причины

Непогода повлияла на расписание движения поездов и пригородных электричек.



Фото из открытых источников

Поезда в южном и западном направлении задерживаются намерзания льда на пантографах, контактной сети и стрелках, передает РЕДПОСТ.



Как сообщили в Укрзалізниці, поезд №81 Харьков – Новоалексеевка опаздывает более чем на 2 часа. Так же задерживается поезд №12 Киев – Новоалексеевка, отрыв от графика составляеь около часа.



Напомним, на Рождество четыре пасажирских поезда западного направления задерживались из-за падения дерева на рельсы на участке Ясиня – Рахов, что привело к схождению локомотива и повреждению полотна. Это привело к срыву графика движения поездов раховского направления, в частности поезд Харьков – Рахов выехал из Ивано-Франковска на 43 минуты позже назначенного.