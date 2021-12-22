22.12.2021 15:32 Анжелика Демидова

Как поведёт себя COVID-19 во время новогодних праздников. Учёные дали прогноз

На Новогодние праздники в Украине можно ожидать увеличение количества новых случаев заражения коронавирусом, предполагают украинские учёные, сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ согласно прогнозу, опубликованному Национальной Академией наук Украины (НАНУ)



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В целом по стране, отмечают специалисты, последние две недели заболеваемость COVID-19 снизилась на 20%, госпитализаций - на 15% в неделю. Статистика следующая: число инфицированных за день составляет в среднем 6,6 тысяч, доставленных на лечение в стационары - 1835, смертельных случаев - 287, а количество выздоровевших - 17771 человек. Убывание заболеваемости наблюдается во всех регионах Украины. Однако такая положительная динамика уже в ближайшее время может измениться и далеко не в лучшую сторону, в связи с предстоящими праздниками. Учёные вычислили, какого уведичения новых заражений стоит ожидать в ближайшее время.

"С помощью методов статистического анализа и модели временных рядов Prophet была исследована динамика ежедневного количества новых больных с учётом влияния праздников и сезонной изменчивости. Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев в течение недели 22-28 декабря 2021 года будет равно 4678, в течение недели 29 декабря 2021 года – 4 января 2022 года - 7279", - значится на сайте НАНУ.

Согласно рассматриваемым сценариям, регионами с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных являются Киев, а также Запорожская и Полтавская области. Что же касается Харьковского региона, то по сравнению с этими областями предполагаемый рост в 2 раза ниже.

Однако общенациональную эпидстатистику может значительно подпортить новый штамм "Омикрон". Он, говорят учёные, представляет собой так называемую внешнюю эпидемическую угрозу.

"По информации ВОЗ, количество случаев инфекции, вызванной вариантом "Омикрон", в тех странах мира, где он зафиксирован, удваивается каждые 1,5–3 дня. Согласно оценкам темпов распространения штамма "Омикрон" и по данным о его распространенности в странах Европы, Украина может ощутить его влияние на эпидемическую динамику уже в начале января 2022 года", - сообщают в НАНУ.

Новый "Омикрон" в Европе уже является доминантным, говорят учёные, по крайней мере в четырёх странах – Великобритании, Финляндии, Ирландии и Дании. А между тем во Франции, сообщает BFMTV, за последние сутки зафиксировали "COVID-рекод" - 73 тысячи случаев заражения и как заявил министр здравоохранения Франции к концу месяца ожидают превышение 100 тысяч заражений в день.

Высокий уровень заболеваемости коронавирусом регистрируют и в соседней Польше, сообщает издание РАР. Там за последний день умерло 775 человек, что является наибольшим показателем в нынешней четвёртой волне пандемии.