22.12.2021 15:15 Наталья Иванова

В Харькове создан Машиностроительный кластер

Депутаты горсовета проголосовали за создание предприятия «Технологический парк «Машиностроительный кластер «Основа».



РЕДПОСТ

Такое решение принято на 9-й внеочередной сессии Харьковского городского совета 8-го созыва. «За» проголосовали 63 депутата, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.



Город создает предприятие для развития машиностроительного комплекса и производства Харькова в целом, объяснил мэр города Игорь Терехов.



«Коммунальное предприятие «Машиностроительный кластер «Основа» - очень серьезный проект, который мы вместе с вами создаем для того, чтобы машиностроительный комплекс и производство Харькова начало развиваться другими темпами. Мы создаем единый технопарк на Основе. Там есть около 100 гектаров земли, мы подведем туда коммуникации. Туда зайдут мощные иностранные инвесторы, которые создают производства», – отметил Игорь Терехов.



Мэр Харькова напомнил, что подписал несколько Меморандумов с иностранными инвесторами на Инвестиционном форуме и создание такого коммунального предприятия создаст площадку для инвестиций.



«Создание такого машиностроительного кластера – прежде всего это экономика города, люди с хорошей зарплатой, у которых будет постоянная работа, это кардинальное обновление транспортной инфраструктуры и транспорта в Харькове, это очень серьезный мощный проект. Сегодня мы даем старт проекту», – уточнил Игорь Терехов.

Напомним, на Международном форуме «Харьков: развитие и инвестиции» городские власти подписали Меморандумы о сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития, а также компаниями Avia Solutions Group и Stadler.