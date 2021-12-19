19.12.2021 15:45 Виталий Хиневич

COVID-19 может перерасти в вирус гриппа – эксперт

С увеличением заразности инфекционный возбудитель демонстрирует снижение вирулентности.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «УНН».

Отмечается, что пациенты, которые имеют высокий уровень антител, все равно инфицируются коронавирусом. По словам заслуженного врача Ольги Голубовской люди, которые ранее болели коронавирусной инфекцией, и заразились повторно, переносят болезнь в более легкой форме.

Помимо этого специалист отметила, что коронавирус может перерасти в вирус гриппа, который будет постоянно видоизменяться. Также данный тип инфекции может стать сезонным респираторным заболеванием, однако такое возможно, если не будет неожиданных мутаций вируса.

Напомним, ранее медики из Университета Гонконга зафиксировали изображение нового штамма коронавируса «Омикрон» при помощи электронного микроскопа.