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19.12.2021  16:10   Виталий Хиневич

Пролетел на красный: в Харькове выявили очередного нарушителя ПДД

Водитель автомобиля марки Daewoo Lanos проехал на запрещенный сигнал светофора.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на социальные сети.
 
Сообщается, что днем 19 декабря на проспекте Науки водитель седана едва не сбил девушку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Как сообщают очевидцы, автомобиль проехал буквально в сантиметрах возле женщины и чуть не сбил ее.
 
По горячим следам полицейские разыскали правонарушителя и составили на него административный протокол за нарушения правил дорожного движения.
 
Однако, как сообщает харьковский телеграмм канал, владелец транспортного средства заявил, что за рулем авто был наемный рабочий, так как он сдает Daewoo Lanos в аренду. Кроме этого, он попросил прощения за случившуюся ситуация и пообещал суровое наказание водителю.
 
Напомним, ранее патрульные, в ходе мониторинга социальных сетей обнаружили видео, на котором видно, как водитель автомобиля Ford Mustang нарушает требования дорожной разметки и дорожного знака 5.16 "Движение по полосам".
Источник:   Труха
 Тэги:  происшествие, пдд, харьков
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