19.12.2021 15:00 Виталий Хиневич

Игорь Терехов рассказал о доступных жилищных кредитах в Харькове

В городе представлен ряд кредитных программ, которые позволяют людям приобрести жилье.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Отмечается, что программы нацелены на разные категории граждан. В частности на молодежь, профессоров и преподавателей вузов работников коммунальных предприятий и прочее.

Как отметит мэр Харькова Игорь Терехов, данная программа позволит избежать оттока профессиональных кадров из города.

«Эти программы нацелены на то, чтобы не было оттока водителей, среднего медперсонала, коммунальщиков. Важно, чтобы люди оставались, но чем стимулировать? Зарплата и возможность получения жилья. И, как пример, мы подписали с государственным банком договор кредитования для многодетных семей на 20 лет в рассрочку с нулевой процентной ставкой. Такого нет нигде. Но мы дотируем», - сообщил Игорь Терехов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове впервые применили инновационный метод замены сетей тепломагистрали. Эта технология хороша тем, что позволяет не проводить больших разрытий, а просто протягивать новые трубы сквозь старые.