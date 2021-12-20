20.12.2021 11:25 Рита Парфенова

Две дозы вакцины Pfizer защищают не всех детей от коронавируса

Испытания вакцины Pfizer среди детей от 2 до 5 лет показали, что она не обеспечивает ожидаемого иммунного отклика в этой возрастной группе.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на производителя вакцины Pfizer.



В своем заявлении в пятницу компания Pfizer-BioNTech сообщила, что две детские дозы вакцины Pfizer/BioNtech не вырабатывали ожидаемого иммунитета у детей в возрасте от 2 до 5 лет, хотя они делали это для детей в возрасте до 2 лет.



Компания решила добавить третью дозу для всех детей и младенцев в возрасте от 6 месяцев до 5 лет. «Исследование теперь будет включать оценку третьей дозы в 3 микрограмма, по крайней мере, через два месяца после второй дозы из двухдозовой серии, чтобы обеспечить высокий уровень защиты в этой молодой возрастной группе», - говорится в сообщении.



Эти обновления основаны на данных об эффективности трех доз вакцины для людей от 16 лет и старше против штаммов Delta и Omicron.



«Если трехдозовое исследование окажется успешным, Pfizer и BioNTech рассчитывают предоставить данные регулирующим органам для поддержки разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях (EUA) для детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет в первой половине 2022 года».



Компания также будет испытывать третьи дозы у детей старшего возраста, у которых еще нет разрешения на бустерные дозы вакцины. Дети в возрасте от 5 до 11 и от 12 до 15 получат третьи инъекции полной дозы в ходе испытаний.

Ранее эксперты предположили, что коронавирус может перерасти в вирус гриппа, который будет постоянно видоизменяться. Также данный тип инфекции может стать сезонным респираторным заболеванием, если не будет неожиданных мутаций вируса.



