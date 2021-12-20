20.12.2021 11:09 Евгений Клочко

Веерные отключения электричества в Украине: тревожный прогноз на 2022 год

Дефицит ископаемого топлива на складах с большой долей вероятности может привести к подорожанию электроэнергии для части потребителей и веерным отключениям электроэнергии.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на UBR. По данным Министерства экономики уровень запасов природного газа в подземных хранилищах составляет 15,4 млрд кубометров. Если сравнивать с показателем за декабрь прошлого года, то это на 40% меньше.

Отмечается, что для прохождения отопительного периода этих запасов хватит. И, вероятно, государству придется докупать "голубое" топливо по европейским ценам, а это спровоцирует рост цен на электроэнергию в среднем на 15-20%.

Эксперты в области топлива и энергетики утверждают, что в первую очередь тарифы на электроэнергию повысятся для бизнеса, а для населения пока останутся на прежнем уровне.

Предприниматели уже отмечают, что только этой осенью тарифы на электроэнергию для них выросли на 20-35%. Цена на электричество в зависимости от региона и предприятия, варьируется в диапазоне 3,5-4,5 грн/кВт-ч. В то время, как перевод теплоэлектростанция на природный газ может поднять расценки до 4,5-5,5 грн/кВт-ч.

Эксперты также предупреждают, что недостаток топлива может спровоцировать веерные отключения электричества по всей стране.

Ведь доля атомной генерации в общей выработке электроэнергии в условиях кризиса увеличилась с 45% до 59,4%, а вот доля ТЭС/ТЭЦ снизилась с 38% до 29%.

В первую очередь веерные отключения ощутят на себе промышленные предприятия. При самых худших сценариях отключения света коснутся и населения.

Авторы статьи подчеркнули, что даже если все обойдется и АЭС будут работать почти на полную мощность на протяжении всей зимы, разбалансировка энергосистемы может наступить в определенный период весны-лета 2022 года, когда энергоблокам потребуется одновременный выход в ремонт.

Напомним, в понедельник, 20 декабря, в Харькове отключили электричество в части домов пяти районов города.