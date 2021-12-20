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20.12.2021  10:50   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 20 декабря

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 110 случаев заражения коронавирусом в Харькове.


Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 133 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 241 136 человека. Выздоровело 224 974 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 6 172 человека.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в пяти районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 118 человек (в том числе 110 жителей города Харькова).

11 человек заболели в Чугуевском районе, 2 – в Красноградском, 1 – в Купянском, 1 – в Изюмском.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 19 декабря.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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