Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 20 декабря

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 110 случаев заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 133 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 241 136 человека. Выздоровело 224 974 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 6 172 человека.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в пяти районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 118 человек (в том числе 110 жителей города Харькова).
11 человек заболели в Чугуевском районе, 2 – в Красноградском, 1 – в Купянском, 1 – в Изюмском.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 19 декабря.
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Сеголня важно умение стоять на своем. И в финансах, и в любви справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. В течение суток ожидается мокрый снег.
Ежегодно 20 декабря отмечается День солидарности людей.
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