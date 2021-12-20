20.12.2021 10:50 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 20 декабря

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 110 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 133 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 241 136 человека. Выздоровело 224 974 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 6 172 человека.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в пяти районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 118 человек (в том числе 110 жителей города Харькова).



11 человек заболели в Чугуевском районе, 2 – в Красноградском, 1 – в Купянском, 1 – в Изюмском.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 19 декабря.