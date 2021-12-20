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20.12.2021  10:30   Виталий Хиневич

Спасатели на Харьковщине освободили из снежного плена людей

На протяжении суток спасатели получили четыре сообщения с просьбой о помощи.

ГСЧС спасли из снежного заноса
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.
 
Отмечается, что 19 декабря на  трассе «Купянск-Шиповатое» в снежный занос попали сразу два автомобиля: седан “Daewoo Lanos” и грузовик “ЗИЛ 130”.
 
В автомобилях находилось три человека, которые пытались самостоятельно выбраться из заноса. Однако им пришлось обратиться за помощью к спасателям. Прибыв на место вызова в 17:35 на автомобиле повышенной проходимости, спасатели отбуксировали оба авто на свободный от сугробов участок дороги, после чего они самостоятельно продолжили путь следования.
 
 
Аналогичный случай произошло в этот же день на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" в Изюмском районе. Автомобиль марки  “Mersedes Vito” слетел с дороги и оказался в кювете. В транспортном средстве находилось два человека. При помощи лебедки спасатели оперативно извлекли авто.
 
В Харькове по улице Китаенко спасатели отбуксировали со скользкого участка дороги грузовик «Renault». В это же время оперативная помощь пришла водителю «ВАЗ 2101», который застрял в снегу на территории Лозовского района.
 
Напомним, в Национальном Антарктическом научном центре (НАНЦ) зарегистрировали небывалый уровень снега за последние 20 лет.
 
Источник:   ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  снежные заносы, гсчс, харьков
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