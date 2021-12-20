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20.12.2021  10:03   Рита Парфенова

Почему растут долги по выплате пособия по безработице: комментарий главы Минсоцполитики

Проблемы с выплатами появились после 2016 года, когда уменьшили единый социальный взнос.

Глава Министерства социальной политики Украины Марина Лазебная

Об этом Глава Министерства социальной политики Украины Марина Лазебная рассказала в интервью изданию «Факты», сообщает РЕДПОСТ.

Министр уточнила, что Фонд безработицы не входит в сферу ответственности Минсоцполитики, точную информацию о ситуации может предоставить Минэкономики.

«Вообще, проблема всех фондов социального страхования началась в 2016 году, когда почти вдвое уменьшили единый социальный взнос. Это была несистемная фискальная реформа. Тогда уменьшили фискальную базу, но не пересмотрели направления финансирования. Ресурсы снизились, а потребности даже увеличились. Потому и возникла проблема», – рассказала Лазебная.

По ее словам, такие же проблемы существуют во всех социальных выплатах. «За счет чего повышать пенсии, выплаты по регрессам, сейчас еще «ковидные» выплаты? У Фонда социального страхования по больничным просроченная задолженность 1,5 млрд. Здесь мы работаем над цифровизацией и верификацией», – добавила Лазебная.

Напомним, с 1 декабря в Украине повысилась минимальная зарплата с 6 000 до 6 500 гривен или 39,26 гривны почасово.

Источник:   Факты
 Тэги:  долг, пособие, безработица, харьков
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