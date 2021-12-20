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20.12.2021  09:22   Рита Парфенова

Три новогодних елки упали на площадях Украины (видео)

За неделю на площадях Украины упали три новогодних елки.

Главная городская елка упала на Театральной площади в Мариуполе

Главные украшения новогодних праздников не выдержали испытаний стихии, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на РБК-Украина.
 
Вечером 19 ноября главная городская елка упала на Театральной площади в Мариуполе. Вероятнее всего, причиной падения стал сильный ветер. На видео падения новогоднего дерева можно увидеть, как оно сначала раскачивалось под порывами ветра, а затем просто сложилась, как пружинка слинки. Гуляющие вокруг елки прохожие успели отбежать на безопасное расстояние.

В мэрии Мариуполя пообещали, что подрядная организация усилит конструкцию и вскоре снова главная елка засияет новогодними огнями. Остальные праздничные локации продолжили работу.

Еще одно новогоднее дерево упало утром 19 декабря на Соборной площади города Лебедин Сумской области. Из-за порывов ветра 20-метровую красавицу вырвало с корнями, хотя она и стояла на растяжках. Падение частично повредило гирлянды и украшения. Коммунальщики сработали четко и к полудню елка стояла на месте.

новогоднее дерево упало утром 19 декабря на Соборной площади города Лебедин Сумской области

Неудачи преследовали установку новогодней елки в поселке Романов Житомирской области. Сперва, во время транспортировки на площади, дерево оборвало интернет-кабели, оставив без интернета несколько населенных пунктов. А во время самой установки сломалось пополам. Рабочий, находившийся на дереве, получил незначительные травмы.

Напомним, в районе Новых Домов в Харькове девушка спилила у одного из частных домов небольшую елку и попыталась скрыться. Однако ее заметили очевидцы и погнались за ней.

Источник:   РБК-Укрина
 Тэги:  елка, упала, харьков
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