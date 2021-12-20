Три новогодних елки упали на площадях Украины (видео)

За неделю на площадях Украины упали три новогодних елки.
Главные украшения новогодних праздников не выдержали испытаний стихии, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на РБК-Украина.
Вечером 19 ноября главная городская елка упала на Театральной площади в Мариуполе. Вероятнее всего, причиной падения стал сильный ветер. На видео падения новогоднего дерева можно увидеть, как оно сначала раскачивалось под порывами ветра, а затем просто сложилась, как пружинка слинки. Гуляющие вокруг елки прохожие успели отбежать на безопасное расстояние.
В мэрии Мариуполя пообещали, что подрядная организация усилит конструкцию и вскоре снова главная елка засияет новогодними огнями. Остальные праздничные локации продолжили работу.
Еще одно новогоднее дерево упало утром 19 декабря на Соборной площади города Лебедин Сумской области. Из-за порывов ветра 20-метровую красавицу вырвало с корнями, хотя она и стояла на растяжках. Падение частично повредило гирлянды и украшения. Коммунальщики сработали четко и к полудню елка стояла на месте.
Неудачи преследовали установку новогодней елки в поселке Романов Житомирской области. Сперва, во время транспортировки на площади, дерево оборвало интернет-кабели, оставив без интернета несколько населенных пунктов. А во время самой установки сломалось пополам. Рабочий, находившийся на дереве, получил незначительные травмы.
Напомним, в районе Новых Домов в Харькове девушка спилила у одного из частных домов небольшую елку и попыталась скрыться. Однако ее заметили очевидцы и погнались за ней.
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