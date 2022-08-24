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24.08.2022  12:33   Рита Парфенова

Борги за комуналку: що буде, якщо не платити за послуги під час війни

Доки в Україні під час війни заборонили нараховувати штрафи за несплату послуг ЖКГ, багато хто накопичив борги за комуналку і не поспішає їх повертати.

долги за коммуналку

Юристи розповіли, що чекає на тих, хто ігнорує платіжки, передає РЕДПОСТ з посиланням на today.ua

Під час війни значна частина українців втратила роботу, і не всі в змозі платити за комунальні послуги. Пені нараховуватися не будуть через мораторій, проте зобов'язання все одно залишаються.

Військовий стан в Україні продовжили ще на 90 днів – до 21 листопада. Після його скасування громадянам все одно доведеться заплатити за комуналку, але без штрафних санкцій, повідомили юристи.

Експерти нагадали, що український уряд ухвалив постанову, за якою заборонено:

  • нараховувати та стягувати неустойки, здійснювати інфляційні нарахування, проценти річних через заборгованість, утворену за неповне та/або несвоєчасне внесення населенням плати за ЖКП;
  • припиняти чи обмежувати надання послуг ЖКГ через борги.

"Хоча на час дії військового стану заборонені будь-які штрафні санкції через неможливість сплати комуналки, обов'язок сплати комунальних послуг не скасовувався. Тобто після закінчення військового стану погасити заборгованість все ж таки доведеться, однак без нарахування штрафних санкцій за заборгованість", - зазначили юристи.

Фахівці уточнили, що є деякі винятки. Якщо українці не проживали у своєму будинку чи квартирі понад 30 днів і у них відсутні лічильники обліку, можна не сплачувати за комунальні послуги (виняток – постачання теплоенергії), якщо підтвердити свою відсутність документально.

Також можна не платити за комунальні послуги, якщо вони надавалися не в повному обсязі або неякісно.

Нагадаємо, за яких умов громадяни України можуть не оплачувати певні комунальні послуги. пояснили фахівці.
 

Источник:   biz.today.ua
 Тэги:  коммуналка, долг
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