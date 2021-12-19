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19.12.2021  10:10   Виталий Хиневич

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 19 декабря

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 38 случаев заражения коронавирусом в Харькове.

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 64 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 241 003 человека. Выздоровело 224 539 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 10 306 человек.

Коронавирус Харьков

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 18 декабря.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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