Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 18 декабря

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 93 случая заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 263 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 240 911 человек. Выздоровело 223 164 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 11 607 человек.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 17 декабря.
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Главное – грамотно расходовать свои силы. Если будете бросаться на дела с полной самоотдачей, к вечеру это может быть чревато упадком сил.
Ожидается небольшой мокрый снег, возможно, с дождем. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха будет колебаться от +2°С до -5°С мороза.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
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