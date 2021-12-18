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18.12.2021  10:30   Виталий Хиневич

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 18 декабря

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 93 случая заражения коронавирусом в Харькове.

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 263 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 240 911 человек. Выздоровело 223 164 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 11 607 человек.

Коронавирус

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 17 декабря.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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