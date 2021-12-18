18.12.2021 10:00 Виталий Хиневич

В Харьковской области возле села нашли снаряды

В реке Северский Донец были обнаружены снаряды времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что 17 декабря спасателям поступила информация про обнаружение возле села Куцовка в реке Северский Донец неопознанных предметов, которые были похожи на снаряды. На место происшествия были направлены взрывотехники, саперы и спасатели.

В результате было изъято и уничтожено 5 артиллерийских снарядов разного калибра.

Всего за сутки было обнаружено и обезврежено на специальной подрывной площадке 10 боеприпасов, среди которых 8 артснарядов и 2 минометных мин.

Напомним, на Рогани местные жители нашли снаряд времен Второй мировой войны.