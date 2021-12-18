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18.12.2021  10:00   Виталий Хиневич

В Харьковской области возле села нашли снаряды

В реке Северский Донец были обнаружены снаряды времен Второй мировой войны.

Снаряды Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области. 
 
Отмечается, что 17 декабря спасателям поступила информация про обнаружение возле села Куцовка в реке Северский Донец неопознанных предметов, которые были похожи на снаряды. На место происшествия были направлены взрывотехники, саперы и спасатели.
 
В результате было изъято и уничтожено 5 артиллерийских снарядов разного калибра. 
 
Всего за сутки было обнаружено и обезврежено на специальной подрывной площадке 10 боеприпасов, среди которых 8 артснарядов и 2 минометных мин.
 
Напомним, на Рогани местные жители нашли снаряд времен Второй мировой войны.
 
Источник:   ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  происшествие, харьков
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