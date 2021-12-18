Запасайтесь водой: В пяти районах Харькова отключат холодную воду 18 декабря

В этот день

Гороскоп на 18 декабря для всех знаков Зодиака: что обещают звезды Главное – грамотно расходовать свои силы. Если будете бросаться на дела с полной самоотдачей, к вечеру это может быть чревато упадком сил.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные, 18 и 19 декабря Ожидается небольшой мокрый снег, возможно, с дождем. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха будет колебаться от +2°С до -5°С мороза.