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18.12.2021  08:40   Виталий Хиневич

Запасайтесь водой: В пяти районах Харькова отключат холодную воду 18 декабря

В части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Отключение воды

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Шевченковский район:

  • ул. Клочковская, 197-в (подъезд №1);
  • ул. 23 Августа, 6 (подъезд №5, спаренный стояк) до 20:00 18 декабря.
 

Индустриальный район:

  • пр. Александровский, 166 (подъезд №1, стояк) до 20:00 18 декабря.
 

Киевский район:

  • пер. 2-й Лесопарковский, 14 (подъезд №2) до 20:00 18 декабря.
 

Московский район:

  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 26-б (подъезд. №1, стояк) до 13:00 18 декабря;
  • ул. Познанская, 7 (стояк);
  • пр. Тракторостроителей, 77 (подъезд №10, стояк);
  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 22 (подъезд №3, стояк);
  • пр. Тракторостроителей, 77 (подъезд №12);
  • ул. Владислава Зубенко 40-а (подъезд №2) до 20:00 18 декабря.
 

Новобаварский район:

  • ул. Власенко, 9 (подъезд №4, спаренный стояк) до 20:00 18 декабря;
  • б-р Профсоюзный, 66 (подъезд №2, стояк) до 21:00 18 декабря.
 
Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 17 декабря было отключено холодное водоснабжение в части домов шести районов Харькова.
 
Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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