В пяти районах Харькова отключат холодную воду 17 декабря. Список адресов

В части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
ул. Свистуна (Северная), 22 (п. №3, стояк) до 17:00 17 декабря.
ул. Героев Труда, 25/71-г (п. №1, стояк)до 17:00 17 декабря,
ул. Гарибальди, 4 (п. №2, стояк) до 17:00 17 декабря.
ул. Власенко, 9 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 17 декабря.
ул. Дизельная, 2 (п. №2, стояк),
пер. Забайкальский, 1 (п. №2) до 20:00 17 декабря.
ул. 23 Августа, 6 (п. №5, спаренный стояк)до 20:00 17 декабря,
ул. Клочковская, 274 (п. №1, стояк)до 20:00 17 декабря,
пер. Отакара Яроша, 11 (п. №1) до 20:00 17 декабря.
Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 15 декабря было отключено холодное водоснабжение в части домов шести районов Харькова.
Комментариев: 0
Сосредоточьтесь на позитивных моментах – и день окажется очень продуктивным. Нелишними будут высокая работоспособность и усидчивость.
В Харькове облачная погода продержится весь день. В течение суток ожидается мелкий дождь со снегом.
17 декабря в Украине отмечают День работника государственной исполнительной службы.
влажность:
давление:
ветер: