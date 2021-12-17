17.12.2021 08:55 Рита Парфенова

В пяти районах Харькова отключат холодную воду 17 декабря. Список адресов

В части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:

ул. Свистуна (Северная), 22 (п. №3, стояк) до 17:00 17 декабря.

Московский район:

ул. Героев Труда, 25/71-г (п. №1, стояк)до 17:00 17 декабря,

ул. Гарибальди, 4 (п. №2, стояк) до 17:00 17 декабря.

Новобаварский район:

ул. Власенко, 9 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 17 декабря.

Слободской район:

ул. Дизельная, 2 (п. №2, стояк),

пер. Забайкальский, 1 (п. №2) до 20:00 17 декабря.

Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 6 (п. №5, спаренный стояк)до 20:00 17 декабря,

ул. Клочковская, 274 (п. №1, стояк)до 20:00 17 декабря,

пер. Отакара Яроша, 11 (п. №1) до 20:00 17 декабря.



Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 15 декабря было отключено холодное водоснабжение в части домов шести районов Харькова.