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17.12.2021  08:55   Рита Парфенова

В пяти районах Харькова отключат холодную воду 17 декабря. Список адресов

В части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:

ул. Свистуна (Северная), 22 (п. №3, стояк) до 17:00 17 декабря.

Московский район:

ул. Героев Труда, 25/71-г (п. №1, стояк)до 17:00 17 декабря,
ул. Гарибальди, 4 (п. №2, стояк) до 17:00 17 декабря.

Новобаварский район:

ул. Власенко, 9 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 17 декабря.

Слободской район:

ул. Дизельная, 2 (п. №2, стояк),
пер. Забайкальский, 1 (п. №2) до 20:00 17 декабря.

Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 6 (п. №5, спаренный стояк)до 20:00 17 декабря,
ул. Клочковская, 274 (п. №1, стояк)до 20:00 17 декабря,
пер. Отакара Яроша, 11 (п. №1) до 20:00 17 декабря.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 15 декабря было отключено холодное водоснабжение в части домов шести районов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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