17.12.2021 08:13 Валерия Кононова

В одном из крупнейших ТРЦ Харькова пройдет празднование Дня Святого Николая: подробности

В одном из крупнейших ТРЦ Харькова пройдет праздник для детей и взрослых.

Его всегда ждут 19 декабря и он приходит с подарками для послушных детей – это Святой Николай. Однако ТРЦ организовал празднование днем раньше, а потому развлекательная программа гостей торгового центра ждёт 18 декабря с 16:00 до 18:00, сообщает РЕДПОСТ.



Организаторы говорят, что никто не сможет уйти оттуда без новогоднего настроения. А ведь на его дефицит в последнее время жалуется все большее количество людей. Так что перед тем, как 19 декабря найти подарок под подушкой, каждый харьковчанин может заглянуть на праздник в ТРЦ, поучаствовать в интерактивном представлении "Гринч похититель Рождества", конкурсной программе со Святым Николаем и множеством прочих развлечений. В конце вечера всех ждёт дискотека и мастер-классы.

Напомним, с 18 декабря на площади Свободы откроется новогодня ярмарка. Она продлится до 16 января, время работы с 10:00 до 22:00. А 19 декабря, в День Святого Николая, на пл. Свободы состоится открытие главной елки города. Мероприятие начнется в 17:00. В программе праздника - концерт, карнавал, зажжение новогодних огней.