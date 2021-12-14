14.12.2021 21:45 Дмитрий Колоней

На выходных в Харькове откроется новогодняя ярмарка

Праздничное торжище распахнет двери в Харькове накануне Дня Святого Николая.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, в Харькове грядет открытие рпаздничной рямарки на главной площади Первой столицы. Она начнет работу 18 декабря.

На ней будут представлены продовольственные и непродовольственные товары, а также сувениры отечественного и иностранного производства. Всего в ярмарке примут участие около 50 субъектов хозяйствования. Будут работать фуд-корты, которые организуют зоны с едой, напитками и местами для отдыха.

Режим работы ярмарки - с 10:00 до 22:00. Новогодний ярмарочный городок будет работать до 16 января. Напомним, 19 декабря, в День Святого Николая, на пл. Свободы состоится открытие главной елки города. Мероприятие начнется в 17:00. В программе праздника - концерт, карнавал, зажжение новогодних огней.

Также в это время на участке будет запрещена парковка транспорта.

Наопним, ранее мы писали о том, что в связи с новогодними праздниками до 11 февраля 2022 года частично перекрыта площадь Свободы в Харькове