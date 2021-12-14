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14.12.2021  21:45   Дмитрий Колоней

На выходных в Харькове откроется новогодняя ярмарка

Праздничное торжище распахнет двери в Харькове накануне Дня Святого Николая.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, в Харькове грядет открытие рпаздничной рямарки на главной площади Первой столицы. Она начнет работу 18 декабря.
 
На ней будут представлены продовольственные и непродовольственные товары, а также сувениры отечественного и иностранного производства. Всего в ярмарке примут участие около 50 субъектов хозяйствования. Будут работать фуд-корты, которые организуют зоны с едой, напитками и местами для отдыха.
 
 
Режим работы ярмарки - с 10:00 до 22:00. Новогодний ярмарочный городок будет работать до 16 января. Напомним, 19 декабря, в День Святого Николая, на пл. Свободы состоится открытие главной елки города. Мероприятие начнется в 17:00. В программе праздника - концерт, карнавал, зажжение новогодних огней.
 
Также в это время на участке будет запрещена парковка транспорта.
 
Наопним, ранее мы писали о  том, что в связи с новогодними праздниками  до 11 февраля 2022 года частично перекрыта площадь Свободы в Харькове.
 

 

Источник:   Горсовет
 Тэги:  ярмарка, новый год, харьков
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