14.12.2021 21:45 Дмитрий Колоней
На выходных в Харькове откроется новогодняя ярмарка
Праздничное торжище распахнет двери в Харькове накануне Дня Святого Николая.
РЕДПОСТ
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на горсовет, в Харькове грядет открытие рпаздничной рямарки на главной площади Первой столицы. Она начнет работу 18 декабря.
На ней будут представлены продовольственные и непродовольственные товары, а также сувениры отечественного и иностранного производства. Всего в ярмарке примут участие около 50 субъектов хозяйствования. Будут работать фуд-корты, которые организуют зоны с едой, напитками и местами для отдыха.
Режим работы ярмарки - с 10:00 до 22:00. Новогодний ярмарочный городок будет работать до 16 января. Напомним, 19 декабря, в День Святого Николая, на пл. Свободы состоится открытие главной елки города. Мероприятие начнется в 17:00. В программе праздника - концерт, карнавал, зажжение новогодних огней.
Также в это время на участке будет запрещена парковка транспорта.
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