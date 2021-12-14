14.12.2021 22:21 Илья Романов
В Харькове общественный патруль зафиксировал продажу алкоголя детям (фото)
14 декабря во время рейда в Индустриальном районе города общественники остановили работу торговой палатки, в которой незаконно торговали алкоголем.
Об этом корреспонденту портала РЕДПОСТ
сообщили представители «Общественного формирования». По их информации, курсируя по одному из маршрутов, полицейские вместе с общественниками обнаружили возле одного из домов по улице 12 Апреля торговый киоск, в котором торговали спиртными напитками.
Как стало известно в ходе разбирательства, лицензия на продажу алкоголя у предпринимателя отсутствовала. К тому же спиртные напитки свободно продавали несовершеннолетним, не требуя у них никаких документов.
«Буквально на глазах мы увидели, как продавец киоска совершенно спокойно продала слабоалкогольные напитки детям, не потребовав у них никаких документов, подтверждающих их возраст», - сообщили представители «Общественного формирования».
Правоохранителями было оформлено два протокола по продаже несовершеннолетним алкогольных напитков и нарушению предпринимательской деятельности.
Ранее в мэрии был подписан Меморандум о сотрудничестве городского совета, Национальной полиции и «Общественного формирования». В помощь в патрулировании к правоохранителям добавились общественники, харьковчане с активной жизненной позицией. Патруль обязательно состоит из полицейского и двух общественников, которые теперь курсируют по нескольким маршрутам.
Планируется, что вскоре такие общественные патрули будут следить за порядком по всему городу.
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