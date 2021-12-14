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14.12.2021  22:21   Илья Романов

В Харькове общественный патруль зафиксировал продажу алкоголя детям (фото)

14 декабря во время рейда в Индустриальном районе города общественники остановили работу торговой палатки, в которой незаконно торговали алкоголем.

В Харькове общественный патруль зафиксировал продажу алкоголя детям
 
Об этом корреспонденту портала РЕДПОСТ сообщили представители «Общественного формирования». По их информации, курсируя по одному из маршрутов, полицейские вместе с общественниками обнаружили возле одного из домов по улице 12 Апреля торговый киоск, в котором торговали спиртными напитками.
 
В Харькове общественный патруль зафиксировал продажу алкоголя детям
 
Как стало известно в ходе разбирательства, лицензия на продажу алкоголя у предпринимателя отсутствовала. К тому же спиртные напитки свободно продавали несовершеннолетним, не требуя у них никаких документов. 
 
«Буквально на глазах мы увидели, как продавец киоска совершенно спокойно продала слабоалкогольные напитки детям, не потребовав у них никаких документов, подтверждающих их возраст», - сообщили представители «Общественного формирования».
 
В Харькове общественный патруль зафиксировал продажу алкоголя детям  В Харькове общественный патруль зафиксировал продажу алкоголя детям
 
Правоохранителями было оформлено два протокола по продаже несовершеннолетним алкогольных напитков и  нарушению предпринимательской деятельности.
 
Напомним, что с 1 декабря в Харькове по инициативе Харьковского городского головы Игоря Терехова был запущен пилотный проект по охране общественного порядка. Пока он действует в Индустриальном районе.
 
Ранее в мэрии был подписан Меморандум о сотрудничестве городского совета, Национальной полиции и «Общественного формирования». В помощь в патрулировании к правоохранителям добавились общественники, харьковчане с активной жизненной позицией. Патруль обязательно состоит из полицейского и двух общественников, которые теперь курсируют по нескольким маршрутам.
 
Планируется, что вскоре такие общественные патрули будут следить за порядком по всему городу.
 
Тэги:  общественный патруль, харьков
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