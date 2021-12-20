20.12.2021 22:24 Илья Романов

Торговля суррогатом на разлив: дружинники накрыли ещё одну "наливайку" в Харькове

Киоск, который работает не первый десяток лет, находится в районе улицы Шариковой в Индустриальном районе города.

Об этом корреспонденту портала РЕДПОСТ сообщили представители «Общественного формирования». По их информации, курсируя по одному из маршрутов вечером, 20 декабря, полицейские вместе с общественниками обнаружили по улице Мохначанской, 79/1 торговый киоск, в котором торговали спиртными напитками.

Дружинники зафиксировали на видео продажу алкоголя харьковчанину. А именно передачу продавцом покупателю пластикового стаканчика с белой жидкостью, который выпив ее, попытался скрыться в неизвестном направлении при виде патруля. Но, не вышло. Как сообщил правоохранителям задержанный любитель алкоголя, он давно пользуется услугами этой «наливайки».

Предъявить документы полиции и дружинникам, которые разрешают продажу алкоголя, продавец ларька отказалась наотрез, отметив, что они есть у хозяина точки. А в дальнейшем и вовсе закрылась в коске и стала держать "оборону".

«Продавец позвонила владельцу и попросила привезти документы. Но хозяин в течении часа так и не появился и вообще перестал брать трубку. Так всегда происходит, когда в торговой точке нет разрешающих документов», - сообщили в «Общественном формировании».

Дружинникам удалось зафиксировать тару, в которой находился алкоголь, реализуемый в торговой точке. Это бутылки разной ёмкости.

Полицейскими был составлен протокол по статье 156 "Нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями" КУпАП. На данный момент проводятся дальнейшие разбирательства.

Как сообщили в «Общественном формировании», за две недели рейдов им удалось зафиксировать работу 7 «наливаек» в Индустриальном районе. В результате рейдов было изъято и отправлено на экспертизу более 120 литров алкоголя непонятного происхождения, составлены соответствующие протоколы.

Напомним, что с 1 декабря в Харькове по инициативе Харьковского городского головы Игоря Терехова был запущен пилотный проект по охране общественного порядка. Пока он действует в Индустриальном районе. Ранее в мэрии был подписан Меморандум о сотрудничестве городского совета, Национальной полиции и «Общественного формирования». В помощь в патрулировании к правоохранителям добавились общественники, харьковчане с активной жизненной позицией. Патруль обязательно состоит из полицейского и двух общественников, которые теперь курсируют по нескольким маршрутам. Планируется, что вскоре такие общественные патрули будут следить за порядком по всему городу.

Стоит отметить, что 14 декабря во время рейда в Индустриальном районе города общественники остановили работу торговой палатки, в которой незаконно торговали алкоголем , в том числе и детям.