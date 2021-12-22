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22.12.2021  22:25   Илья Романов

Разборки по-взрослому. На дружинников, которые обнаружили «наливайку», вызвали охрану

Владельцы киоска в Индустриальном районе совсем были не рады видеть общественный патруль.


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Сегодняшнее патрулирование Индустриального района было «жарким» несмотря на морозную погоду, рассказали корреспонденту портала РЕДПОСТ в «Общественном формировании».
 
Все произошло во время отработки одной из жалоб харьковчан о том, что в одном из торговых павильонов по улице Шариковой, 29 продают алкоголь на разлив, а также сигареты без акциза. Об этом сообщили жители района на горячую линию «Общественного формирования».
 
Будучи на адресе, общественники нашли данный киоск возле одной из аптек.
 
«В киоске продавали различный алкоголь сомнительного происхождения, разливая его через мерный стакан и лейку. Тут же предлагали закуску», - сообщили в «Общественном формировании».
 
Изначально продавец киоска пошла на контакт с дружинниками и была готова к общению. Сообщила, что позвонила и попросила приехать хозяина. Но вместо этого вызвала одну из охранных служб Харькова. Те приехали через несколько минут, но не хотели вмешиваться в конфликт после выяснения ситуации. Сама же продавщица закрылась в киоске и выключила при этом свет.
 
«Представители полиции, которые находились в патруле, ничего не смогли сделать для дальнейшего разбирательства», - уточнили в  «Общественном формировании».
 
Дружинники сообщили про данный инцидент в городской совет. Там было принято решение, что данный киоск демонтируют. Решение будет вынесено на профильную комиссию уже 23 декабря.
 
Так же в мэрии сообщили и про снос торгового павильона по улице Мохначанской, 79/1 , где также торговали суррогатом на разлив.

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Тэги:  общественный патруль, рейд, наливайки, харьков
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