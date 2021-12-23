23.12.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 23 декабря

Облака в Харькове к утру рассеются, и больше в этот день они на небе не появятся. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.





Под влиянием воздушной массы арктического происхождения в Харькове ожидается аномально холодная погода. Среднесуточные температуры предполагаются на 5-10° ниже нормы. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 23 декабря:

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -16°...-11°C (ощущается как -20°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -11°...-15°C (ощущается как -17°C). Ветер северо-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -15°...-17°C (ощущается как -20°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 20%. После обеда 23 декабря ожидается усиление геомагнитных колебаний. Магнитные бури они не вызовут, но метеозависимым людям стоит поберечь свое здоровье.



Народные приметы. Если стоит ясная погода, то скоро ударят морозы. О похолодании говорят и облака, плывущие по небу.



Кольца вокруг солнца или луны означают, что скоро ожидается обильный снегопад.



Также погоду в этот день предсказывали звезды: яркие – к морозам, мерцающие – к стуже.