Прогноз погоды в Харькове на четверг, 23 декабря

Облака в Харькове к утру рассеются, и больше в этот день они на небе не появятся. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Под влиянием воздушной массы арктического происхождения в Харькове ожидается аномально холодная погода. Среднесуточные температуры предполагаются на 5-10° ниже нормы. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -16°...-11°C (ощущается как -20°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.
Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -11°...-15°C (ощущается как -17°C). Ветер северо-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -15°...-17°C (ощущается как -20°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 20%. После обеда 23 декабря ожидается усиление геомагнитных колебаний. Магнитные бури они не вызовут, но метеозависимым людям стоит поберечь свое здоровье.
Народные приметы. Если стоит ясная погода, то скоро ударят морозы. О похолодании говорят и облака, плывущие по небу.
Кольца вокруг солнца или луны означают, что скоро ожидается обильный снегопад.
Также погоду в этот день предсказывали звезды: яркие – к морозам, мерцающие – к стуже.
Деятельность в «авральном» режиме сегодня способна дать превосходные результаты! А вот африканским страстям лучше предпочесть что-нибудь спокойное и семейное.
Облака в Харькове к утру рассеются, и больше в этот день они на небе не появятся. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Всемирный день сноуборда проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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