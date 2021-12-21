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21.12.2021  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 21 декабря

В Харьков пришли морозы: до -9°C по городу и -14°C – по области. Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков.

зима в харькове

В результате ультраполярного вторжения холодной арктической воздушной массы из районов Баренцева моря, в Харьковской области произойдет существенное снижение температуры. Одевайтесь теплее и избегайте переохлаждения. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 21 декабря:

Утром пасмурно, вероятность осадков 11%. Температура воздуха -6°...-7°C (ощущается как -13°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 27%. Температура воздуха -7°...-9°C (ощущается как -16°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 17%. Температура воздуха -11°...-13°C (ощущается как -18°C). Ветер северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 50%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 15%. Ожидается повышенная солнечная активность. Тем не менее, геомагнитные колебания не станут причиной возникновения магнитных бурь.

Народные приметы. Если в этот день стоит морозная погода, то быть зиме мягкой, но снежной.

Если на улице завывает вьюга или пошел снегопад, то лето будет дождливым.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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