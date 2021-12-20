    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове пойман опасный преступник (фото)
20.12.2021  21:30   Дмитрий Колоней

В Харькове пойман опасный преступник (фото)

Разыскивавшийся преступник задержан полицией в Харькове


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове на Одесской пойман опасный преступник, которого разыскивала полиция.
 
Владимир Евглевский, 1989 года рождения, подозревается в убийстве пенсионерки.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что правоохранители разыскивают Евглевского Владимира 1989 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за разбой и кражу.
 
Мужчина безработный, злоупотребляет алкоголем и не имеет постоянного места жительства, ведет бродячий образ жизни. Зарегистрирован по адресу: Харьковская область, Чугуевский район, село Генеевка, улица Гагарина, дом 129.
 
 
Напомним, ранее на Харьковщине задержали виновника ДТП, который скрывался от правосудия три года.

 

 

Тэги:  розыск, пойман преступник, харьков, убийство, разбой, евглевский
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.12 Криминал и происшествия Пропал по дороге домой: исчезнувший месяц назад мужчина найден живым под Харьковом 20.12 Криминал и происшествия В Харьковской области разыскивают опасного преступника (фото) 15.12 Криминал и происшествия Пропал три месяца назад: в Харькове найден живым мужчина с Роганской улицы
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 