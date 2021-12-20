20.12.2021 21:30 Дмитрий Колоней
В Харькове пойман опасный преступник (фото)
Разыскивавшийся преступник задержан полицией в Харькове
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на социальные сети, в Харькове на Одесской пойман опасный преступник, которого разыскивала полиция.
Владимир Евглевский, 1989 года рождения, подозревается в убийстве пенсионерки.
Напомним, ранее мы писали о том, что правоохранители разыскивают
Евглевского Владимира 1989 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за разбой и кражу.
Мужчина безработный, злоупотребляет алкоголем и не имеет постоянного места жительства, ведет бродячий образ жизни. Зарегистрирован по адресу: Харьковская область, Чугуевский район, село Генеевка, улица Гагарина, дом 129.
Напомним, ранее на Харьковщине задержали
виновника ДТП, который скрывался от правосудия три года.
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