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20.12.2021  14:20   Виталий Хиневич

В Харьковской области разыскивают опасного преступника (фото)

Мужчина разыскивает за совершение особо тяжкого преступления.

Розыск преступника Харьковская область
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Отмечается, что правоохранители разыскивают Евглевского Владимира 1989 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за разбой и кражу.
 
Мужчина безработный, злоупотребляет алкоголем и не имеет постоянного места жительства, ведет бродячий образ жизни. Зарегистрирован по адресу: Харьковская область, Чугуевский район, село Генеевка, улица Гагарина, дом 129.
 
Приметы разыскиваемого: на вид 40 лет, рост около 180 сантиметров, худощавого телосложения, имеет множество татуировок на руках и фалангах пальцев.
 
Был одет в грязную осенне-зимнюю одежду, имеет вид бездомного.
 
Полиция обращается к гражданам, если кому-либо известна информация о месте нахождения преступника, просьба сообщать по телефонам: (057)7059363, (057)7059300, 80675411000, или другим удобным способом.
 
Напомним, ранее на Харьковщине задержали виновника ДТП, который скрывался от правосудия три года.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  розыск, преступник, харьков
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