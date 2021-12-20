20.12.2021 14:20 Виталий Хиневич

В Харьковской области разыскивают опасного преступника (фото)

Мужчина разыскивает за совершение особо тяжкого преступления.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что правоохранители разыскивают Евглевского Владимира 1989 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за разбой и кражу.

Мужчина безработный, злоупотребляет алкоголем и не имеет постоянного места жительства, ведет бродячий образ жизни. Зарегистрирован по адресу: Харьковская область, Чугуевский район, село Генеевка, улица Гагарина, дом 129.

Приметы разыскиваемого: на вид 40 лет, рост около 180 сантиметров, худощавого телосложения, имеет множество татуировок на руках и фалангах пальцев.

Был одет в грязную осенне-зимнюю одежду, имеет вид бездомного.

Полиция обращается к гражданам, если кому-либо известна информация о месте нахождения преступника, просьба сообщать по телефонам: (057)7059363, (057)7059300, 80675411000, или другим удобным способом.

Напомним, ранее на Харьковщине задержали виновника ДТП, который скрывался от правосудия три года.