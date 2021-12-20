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20.12.2021  20:32   Дмитрий Колоней

Пропал по дороге домой: исчезнувший месяц назад мужчина найден живым под Харьковом

Под Харьковом нашли 40-летнего Александра Федоренко.


Поисковый отряд "Милена"

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковый отряд "Милена", удачно завершились поиски жителя села Алисовка Близнюковского района Александр Федоренко. 40-летний мужчина найден живым после более чем месячных розысков.

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Напомним, что 12 ноября 2021 года этот худощавый, невысокий (160 см), кареглазый темноволосый мужчина возвращался домой. В тот же день его в черном пуховике, синих джинсах и бордовой бейсболке видели в 16:20 в Люботине. Примерно в это же время мужчина выходил на связь с родными. С тех пор мужчина пропал без вести. Особой его приметой был искривленный в сторону нос из-за перелома. 

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове ищут родных бабушки, которая страдает потерей памяти.

 

 

 
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