20.12.2021 19:59 Дмитрий Колоней

Карантин: Родителям запретили присутствовать на детских утренниках

На детских новогодних праздниках МОЗ вводит карантинные ограничения

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Министерство здравоохранения, ведомство ужесточило противоэпидемические меры во время новагодних праздников в школах и садах: Для уменьшения заболеваемости ковидом, введены ряд правил, которые будут действать на этих новогодних праздниках:

Может проводиться только отдельный праздник для каждого класса или группы Присутствие или участие школьников из других классов запрещается. Родители не могут присутствовать на праздничных мероприятия в школах и садах. Если ребенка шокирует предстоящее отсутствие родителей на празднике, его не стоит заставлять участвовать . Приглашать аниматоров или актеров для развлечения детей и участия в празднике, запрещено. Организовывают, участвуют и проводить мероприятие только сотрудники учебного заведения. Заболевшие ОРЗ дети не могут участвовать в утреннике.

Напомним, двумя днями ранее в МОЗ сообщили, что сверхзаразгый штамм Омикрон уже в Украине. Его обнаружили у человека, вернувшегося из Объединенных Арабских Эмиратов. Позже инфекционист выразила убеждение, что Омикрон уже давно в Украине, просто выявили его лишь сейчас.