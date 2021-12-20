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20.12.2021  19:59   Дмитрий Колоней

Карантин: Родителям запретили присутствовать на детских утренниках

На детских новогодних праздниках МОЗ вводит карантинные ограничения

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Министерство здравоохранения, ведомство ужесточило противоэпидемические меры во время новагодних праздников в школах и садах:
 
Для уменьшения заболеваемости ковидом, введены ряд правил, которые будут действать  на этих новогодних праздниках:
  1. Может проводиться только отдельный праздник для каждого класса или группы
  2. Присутствие или участие школьников из других классов запрещается.
  3. Родители не могут присутствовать на праздничных мероприятия в школах и садах. Если ребенка шокирует предстоящее отсутствие  родителей на празднике, его не стоит заставлять участвовать .
  4. Приглашать аниматоров или актеров для развлечения детей и участия в празднике, запрещено.
  5. Организовывают, участвуют и проводить мероприятие только сотрудники учебного заведения.
  6. Заболевшие ОРЗ дети не могут участвовать в утреннике.
Напомним, двумя днями ранее в МОЗ сообщили, что сверхзаразгый штамм Омикрон уже в Украине. Его обнаружили у человека, вернувшегося из Объединенных Арабских Эмиратов. Позже инфекционист выразила убеждение, что Омикрон уже давно в Украине, просто выявили его лишь сейчас.
 
 
Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, новый год, праздник
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