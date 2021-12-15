15.12.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на среду, 15 декабря

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Снег, который будет идти ночью, утром сменится на дождь со снегом. Во второй половине дня он ослабнет и к вечеру закончится.

В среду погоду в Харькове будет определять малоподвижный теплый фронт с юго-востока. Временами небольшие осадки (морось, дождь, мокрый снег). На дорогах гололед. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 15 декабря:

Утром пасмурно, вероятность осадков 58%. Температура воздуха -1°...0°C (ощущается как -4°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 34%. Температура воздуха 0...+2°C (ощущается как -5°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха 0°...-1°C (ощущается как -5°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 10%. Согласно прогнозу метеорологов, 15 декабря 2021 года активность Солнца повысится, но незначительно. Поэтому ожидать магнитных бурь сегодня не стоит.



Народные приметы. Дальнейшую погоду в старину 15 декабря определяли по ели: если ее сухие ветки сгибаются — значит быть метели, а если выравниваются — жди ясной погоды.

Если же в этот день идет дождь, то будет он идти еще 40 дней и неделю.