С понедельника частично перекроют площадь Свободы в Харькове

Ограничения движения на центральной площади Харькова будут действовать до 11 февраля 2022 года.
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Звезды советуют по возможности не браться за какие-либо большие и, тем более, ответственные дела. Лучше как следует отдохнуть, расслабиться, набраться сил…
Нас ждет потепление и сильный ветер. Вечером перед выходными, по сложившейся традиции, в Харьков придут дожди.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
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