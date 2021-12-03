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03.12.2021  21:44   Дмитрий Колоней

С понедельника частично перекроют площадь Свободы в Харькове

Ограничения движения на центральной площади Харькова будут действовать до 11 февраля 2022 года.


РЕДПОСТ
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, будет перекрыто движение по площади Свободы, на участке от перекрестка улиц Сумской и.Свободы до Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина. Ограничения вструпят в силу с 22:00 6 декабря и будут действовать до 11 февраля 2022 года. 
 
 
Движение будет организовано по правой стороне площади Свободы - от улицы Сумской до улицы Тринклера. По информации Департамента инфраструктуры, перекрытие связано с подготовкой к празднованию новогодних праздников.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что на площади Свободы устанавливают главную елку Харькова.
Тэги:  движение, запрет, харьков, площадь свободы, новый год
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