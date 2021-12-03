03.12.2021 21:44 Дмитрий Колоней

С понедельника частично перекроют площадь Свободы в Харькове

Ограничения движения на центральной площади Харькова будут действовать до 11 февраля 2022 года.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, будет перекрыто движение по площади Свободы, на участке от перекрестка улиц Сумской и.Свободы до Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина. Ограничения вструпят в силу с 22:00 6 декабря и будут действовать до 11 февраля 2022 года.

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Движение будет организовано по правой стороне площади Свободы - от улицы Сумской до улицы Тринклера. По информации Департамента инфраструктуры, перекрытие связано с подготовкой к празднованию новогодних праздников.