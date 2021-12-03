03.12.2021 20:59 Дмитрий Колоней

Карантин в Харькове: силовики провели тысячи рейдов, ловя нарушителей

Проверены тысячи пассажиров, сотни перевозчиков, рынков, ТРЦ, гостиниц и других объектов Харькова.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, за неделю правоохрантели провели более 3226 проверок по соблюдению карантинных норм. Ежедневно привлекалось около 100 рейдовых групп, 200 полицейских и представителей Госпотребслужбы.

Проверено около 1100 пассажиров общественного транспорта, около 300 перевозчиков, 611 заведений общепита, более 150 продовольственных рынков, 638 субъектов хозяйствования, которые осуществляют свою деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, торгово-развлекательные центры, гостиницы, заведения культуры и образования, фитнес-центры и другие объекты.

По результатам внезапных проверок составлено 3 протокола о админправонарушении и вынесено 205 постановлений о нарушении правил карантина людей.

Полиция обращается к гражданам и предпринимателям с просьбой соблюдать определенные ограничительные противоэпидемические меры. За нарушение законодательства по карантину людей предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Напоминаем, ранее мы писали о новых, более жестких правилах карантина, введенных 24 ноября 2021 года Кабмном Украины, и какие ограничения для невакцинированных граждан они принесли.