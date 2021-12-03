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03.12.2021  20:59   Дмитрий Колоней

Карантин в Харькове: силовики провели тысячи рейдов, ловя нарушителей

Проверены тысячи пассажиров, сотни перевозчиков, рынков, ТРЦ, гостиниц и других объектов Харькова.

Коронавирус Харьков: Силовики провели тысячи рейдов, ловя нарушителей карантина
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, за неделю правоохрантели провели более 3226 проверок по соблюдению карантинных норм. Ежедневно привлекалось около 100 рейдовых групп, 200 полицейских и представителей Госпотребслужбы.
 
 
Проверено около 1100 пассажиров общественного транспорта, около 300 перевозчиков, 611 заведений общепита, более 150 продовольственных рынков, 638 субъектов хозяйствования, которые осуществляют свою деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, торгово-развлекательные центры, гостиницы, заведения культуры и образования, фитнес-центры и другие объекты.
 
По результатам внезапных проверок составлено 3 протокола о админправонарушении и вынесено 205 постановлений  о нарушении правил карантина людей.
 
Полиция обращается к гражданам и предпринимателям с просьбой соблюдать определенные ограничительные противоэпидемические меры. За нарушение законодательства по карантину людей предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
 
Напоминаем, ранее мы писали о новых, более жестких правилах карантина, введенных 24 ноября 2021 года Кабмном Украины, и какие ограничения для невакцинированных граждан они принесли.

 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, проверки, рейды
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