03.12.2021 20:20 Дмитрий Колоней

В центре Харькова два популярных автобуса изменили маршрут

Маршрутки Харькова изменили движение до вечера понедельника.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, сегодня 3 декабря 2021 года, с 16:00 в центре города изменили маршрут движения два харьковских автобуса. Они касаются маршруток №119э и 217э. До 22:00 6 декабря оба втобуса будут ходить так: улица Сумская – проспект Независимости – проспект Науки и далее по маршруту.

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Такой маршрту автобусов связан с тем, что на этот же период введены ограничения на проезд по площади Свободы на участке между улицами Сумской и Тринклера. По информации Департамента инфраструктуры, перекрытие связано с подготовкой к празднованию новогодних праздников.

Напомним, ранее мы писали о том, что на площади Свободы устанавливают главную елку Харькова.