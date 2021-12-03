В центре Харькова два популярных автобуса изменили маршрут

Маршрутки Харькова изменили движение до вечера понедельника.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, сегодня 3 декабря 2021 года, с 16:00 в центре города изменили маршрут движения два харьковских автобуса. Они касаются маршруток №119э и 217э. До 22:00 6 декабря оба втобуса будут ходить так: улица Сумская – проспект Независимости – проспект Науки и далее по маршруту.
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Такой маршрту автобусов связан с тем, что на этот же период введены ограничения на проезд по площади Свободы на участке между улицами Сумской и Тринклера. По информации Департамента инфраструктуры, перекрытие связано с подготовкой к празднованию новогодних праздников.
Напомним, ранее мы писали о том, что на площади Свободы устанавливают главную елку Харькова.
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Звезды советуют по возможности не браться за какие-либо большие и, тем более, ответственные дела. Лучше как следует отдохнуть, расслабиться, набраться сил…
Нас ждет потепление и сильный ветер. Вечером перед выходными, по сложившейся традиции, в Харьков придут дожди.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
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