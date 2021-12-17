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17.12.2021  08:00   

17 декабря: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

17 декабря в Украине отмечают День работника государственной исполнительной службы.

Этот праздник был учрежден в 2009 году в поддержку инициативы Министерства юстиции в знак весомого вклада органов государственной исполнительной службы в обеспечение исполнения решений судов, третейских судей и других органов, а также должностных лиц.

Приметы дня

В этот день почитается память святой Варвары. У наших предков была традиция на день Варвары дома ставить веточку, чтоб к Рождеству распустилась. С этого дня начинались сильные морозы: «зима мосты мостит», «Трещит Варюха — береги нос да ухо».

Также в этот день...

В 1493 году родился Парацельс, знаменитый врач, ученый, оккультист, естествоиспытатель.

1770 – Людвиг Ван Бетховен, композитор. Точная дата рождения не установлена, известна лишь дата крещения – 17 декабря.

В 1790 году в Мексике был обнаружен знаменитый «Камень Солнца» – с ацтекским календарем. Так европейцы впервые узнали про систему летоисчисления индейцев.

1892 – прошла премьера оперы «Щелкунчик» П. Чайковского в Русском имперском балете, Санкт-Петербург.

1895 – в США запатентована машина для производства шпагата.

1903 – «отцы авиации» братья Уилбер и Орвилл Райт испытали летательный аппарат тяжелее воздуха.

1928 – родился Леонид Броневой, актер, народный артист СССР («17 мгновений весны», «Покровские ворота», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви», «Небеса обетованные»).

1953 – родился Билл Пуллман, американский актер («День Независимости», «Неспящие в Сиэтле»).

1965 – вышел самый объемный номер «Нью-Йорк Таймс» (946 страниц).

1975 – родилась Милла Йовович, модель и голливудская актриса, родившаяся в Киеве («Пятый элемент», «Обитель зла», «Мушкетеры»).

1982 – на экраны США вышел фильм «Тутси» («Милашка») с Джессикой Ланг и Дастином Хоффманом в главных ролях.

1989 – на телеканале «Fox» вышла первая серия культового американского мультсериала «Симпсоны».

1991 – Министерство юстиции Украины зарегистрировало Международный фонд «Возрождение» – украинскую часть Сети фондов Сороса.

1992 – Депутаты Федерального собрания Чехословакии приняли постановление о прекращении с 1 января 1993 существования Чехо-Словацкой Федеративной Республики и образования государств-наследников – Чехии и Словакии.

2003 – В мировой прокат вышел фильм «Властелин колец: Возвращение короля», последний из трилогии, щедро отмеченный «Оскарами».

Именины отмечают: Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай, Юлиана (Ульяна).

Тэги:  праздник, календарь, харьков, день в истории, приметы, традиции, запреты, именинники
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