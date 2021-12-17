17.12.2021 07:00

Гороскоп на 17 декабря для всех знаков Зодиака: что обещают звезды

Сосредоточьтесь на позитивных моментах – и день окажется очень продуктивным. Нелишними будут высокая работоспособность и усидчивость.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Звезды предупреждают Овна о том, что от его глаз скрыто что-то важное! Возможно, за его спиной плетется интрига, а он об этом пока даже не подозревает; кто-то незаметно вставляет ему палки в колеса, вредит карьере или распускает слухи за спиной. Чтобы все это не нанесло делам и репутации Овна ущерб, звезды советуют ему держать глаза и уши открытыми для любой информации. А, кроме того, есть смысл посоветоваться с теми, кто знает все обо всех – благо такой полезный человек есть практически в любом коллективе.

Телец (21 апреля – 21 мая)

В Тельце проснется бухгалтер! Ему будут отлично удаваться любые дела, требующие внимательности, терпения и пунктуальности. Благодаря этим качествам, ему не составит труда прочитать в договоре все, что написано мелким шрифтом, или разобрать завалы рабочего стола. Особенно хорошо Телец будет считать деньги: гороскоп на этот день благоприятен для вложений, инвестиций, планирования домашнего бюджета и разумных трат. Покупки способны радовать Тельца долгие годы, так что звезды советуют ему выбраться на шоппинг.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Во всех делах на первом месте у Близнецов будет стоять свое «Я»! Гороскоп на этот день наделяет их огромными запасами уверенности в себе, склоняя к эгоцентризму. Из-за этого Близнецы будут склонны принимать решения единолично, не прислушиваясь к мнению других, зато будьте уверены: эти решения будут продиктованы их заботой о том, как лучше. Правда, у окружающих самоуверенное поведение Близнецов вряд ли найдет понимание, так что при всех их благих намерениях не исключены конфликты и противодействие со стороны.

Рак (22 июня – 23 июля)

Звезды советуют Раку уделить особое внимание близким людям. Даже если у него много работы, стоит вырваться из-под гнета дел, чтобы побыть вместе с теми, кто ему дорог. Возможно, Рак уже давно не разговаривал с близким человеком по душам, а может, между ними накопились взаимные претензии и обиды? Для того чтобы все исправить, Раку не обязательно выяснять отношения. Прогулка по парку, поход в кафе или в кино, совместное приготовление ужина – самые простые дела, сделанные вместе, вернут в его сердце мир и покой. А что в жизни может быть важнее?

Лев (24 июля – 23 августа)

Гороскоп Льва не предполагает избытка реалистичности – Лев способен поверить в чудеса! Вполне возможно, что какие-то события, которым он станет свидетелем, не будут укладываться в материалистические представления о мире. Возможно, Лев испытает чувство дежавю или на его глазах произойдет удивительное событие, совпадение или явление. А может быть, между Львом и симпатичным Некто пробежит любовная искра. Почему бы и нет? Ведь любовь – это тоже чудо, которое наука пока не смогла объяснить.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Успех Деве принесут только простые, консервативные пути. Если она отважится на смелый эксперимент или понадеется на экспромт, то пожалеет. Впрочем, гороскоп и не склоняет Деву к творческим решениям, побуждая действовать только наверняка. Журавлям в небе Дева предпочтет надежную синицу в руке, и результат не заставит себя ждать: консервативный подход поможет ей не только в делах, но и в общении, и в личной жизни.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Звезды то и дело будут склонять Весы давать окружающим советы, причем советы эти будут весьма дельными! Весы будут это делать просто так, по велению души, когда их никто не просит. Ну а если уж к ним обратятся за помощью, то они сумеют отлично (не только словом, но и делом) эту помощь оказать. Единственное «но»: тем, кого они облагодетельствуют, надо приготовиться к активной критике с их стороны. Весы безжалостно укажут на все их ошибки и недочеты.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Звезды предвещают Скорпиону не самый благоприятный день, однако причиной этого будут не столько внешние обстоятельства, сколько он сам. Скорпион будет склонен раздражаться на все, его способна вывести из себя любая мелочь! Из-за этого возможны конфликты, обиды и недоразумения с окружающими. Чтобы этого избежать, Скорпиону необходимо свести общение к минимуму и заняться чем-нибудь позитивным – например, сходить на фитнес или посмотреть жизнерадостный фильм.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

День, когда с самого утра все может валится у Стрельца из рук. Он способен ощутить упадок сил, но худшее, что он может при этом сделать, – это начать подхлестывать себя! Увы, но гороскоп не склоняет Стрельца к трудовым (да и вообще любым другим) подвигам, и с этим необходимо смириться. Пытаясь взяться за сложные дела, Стрелец рискует их провалить. Чтобы день не принес разочарований, Стрельцу придется расслабиться и плыть по течению. Пусть он многого не успеет сделать, но зато и не сможет ничему навредить.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогу необходимо быть деликатнее с окружающими, особенно с близкими людьми, хотя звезды, увы, не будут его к этому склонять. Его нетерпимость и требовательность могут стать источником конфликтов. Если же взаимные обвинения не входят в сегодняшние планы Козерога, ему придется идти на разумные компромиссы. И чтобы никого не обидеть, следовать нехитрому правилу: «Не делай и не говори другим того, чего не желаешь себе».

Водолей (21 января – 19 февраля)

Звезды будут требовать от Водолея внимания и заботы по отношению к тем, кто находится с ним рядом. Возможно, речь идет о работе, и от Водолея понадобится поделиться своими знаниями и опытом. А может быть, в помощи будет нуждаться друг, и Водолею придется выслушать его и поддержать. Может даже возникнуть ситуация, которая поставит Водолея перед выбором – помогать ли кому-то деньгами, служебным положением, связями? Звезды советуют Водолею, если это в его силах, помочь, – сделанное добро обязательно к нему вернется, а мир станет светлее и лучше.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Окружающие способны вылить на голову Рыб немало критики. Это может проявляться в разной форме – от ласкового подшучивания близких до резкого недовольства начальства. Даже малейшие просчеты Рыб будут бросаться в глаза окружающим, ну а если ошибок нет, они их с удовольствием придумают. Чтобы день не принес Рыбам огорчений, им стоит отнестись ко всему с долей юмора. Или же последовать совету из анекдота: «Хочешь избавиться от критики? Ничего не говори, ничего не делай и будь никем».