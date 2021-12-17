17.12.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 17 декабря

В Харькове облачная погода продержится весь день. В течение суток ожидается мелкий дождь со снегом.





Под влиянием активного атмосферного фронта по городу и области ночью и утром 17 декабря пройдут значительные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Днем интенсивность осадков постепенно снизится. Ожидается гололедица, налипание мокрого снега; туман, видимость 200 – 500 метров. На дорогах гололедица. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 17 декабря:

Утром пасмурно, вероятность осадков 82%. Температура воздуха 0°...+1°C (ощущается как -2°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 99%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 91%. Температура воздуха 0...+2°C (ощущается как -3°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 89%. Температура воздуха +1°...0°C (ощущается как -4°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Ожидается повышенная солнечная активность. Тем не менее, геомагнитные колебания не станут причиной возникновения магнитных бурь.



Народные приметы. Люди выходили взглянуть на дым из трубы, чтобы узнать погоду: если дым столбом идет — постоят морозы, если к земле прибивается — скоро оттепель.



Вечерний закат зацвел красными красками – будет морозный и ясный день. А если закат заволокли облака - будет снегопад.