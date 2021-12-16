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16.12.2021  21:21   Дмитрий Колоней

В Днепре пойман пьяным блогер, недавно плюнувший в лицо харьковскому полицейскому (фото, видео)

Блогеру Витосу сообщили о подозрении.


Фото из открытых источников
Криминал Харьков: В Днепре пойман пьяным блогер, недавно плюнувший в лицо харьковскому полицейскому
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Днепре поймали пьяным скандального блогера Витоса. Он известен тем, что недавно плевал в лицо харьковскому патрульному. Он нарушил правила дорожного движения и пытался избежать наказания, уехав от полицейских, но бы задержан. 
 
Ситуация прокомменгтировал на свей странице в Фейсбук заместитель начальника патрульной полиции Алексей Белошицкий:
 
"Докладываю по существу: сегодня в Днепре «блогер» задержан спецподразделениями Национальной полиции.
Уже нет желания плеваться и вести себя дерзко. 
 
Кроме кармы существует и буква закона, за которой этот гражданин будет нести ответственность. А именно, согласно ч. 1 ст. 345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Пока ему вручено подозрение.
Мы должны определиться: хотим жить в правовом государстве или в хаосе? Я первое.
Спасибо подразделениям Департамента внутренней безопасности, спецподразделения "Восток", полиции Харьковской области и Прокуратуре харьковской области за помощь и слаженные действия".
 
Криминал Харьков: В Днепре пойман пьяным блогер, недавно плюнувший в лицо харьковскому полицейскому
 
 
 
 
Напомним, ранее мы писали об инциденте с Витосом. Последний опубликовал видео, на котором видно, что блогер намеренно светит фонарем в лицо правоохранителю, который остановил его  автомобиль. После продолжительной словесной перепалки с полицейским он плюнул ему в лицо.
 

 

Тэги:  скандал, витос задержан, харьков, днепр
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