16.12.2021 21:21 Дмитрий Колоней

В Днепре пойман пьяным блогер, недавно плюнувший в лицо харьковскому полицейскому (фото, видео)

Блогеру Витосу сообщили о подозрении.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на социальные сети, в Днепре поймали пьяным скандального блогера Витоса. Он известен тем, что недавно плевал в лицо харьковскому патрульному. Он нарушил правила дорожного движения и пытался избежать наказания, уехав от полицейских, но бы задержан.

Ситуация прокомменгтировал на свей странице в Фейсбук заместитель начальника патрульной полиции Алексей Белошицкий:

"Докладываю по существу: сегодня в Днепре «блогер» задержан спецподразделениями Национальной полиции.

Уже нет желания плеваться и вести себя дерзко.

Кроме кармы существует и буква закона, за которой этот гражданин будет нести ответственность. А именно, согласно ч. 1 ст. 345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Пока ему вручено подозрение.

Мы должны определиться: хотим жить в правовом государстве или в хаосе? Я первое.

Спасибо подразделениям Департамента внутренней безопасности, спецподразделения "Восток", полиции Харьковской области и Прокуратуре харьковской области за помощь и слаженные действия".

Напомним, ранее мы писали об инциденте с Витосом . Последний опубликовал видео, на котором видно, что блогер намеренно светит фонарем в лицо правоохранителю, который остановил его автомобиль. После продолжительной словесной перепалки с полицейским он плюнул ему в лицо.