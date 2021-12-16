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16.12.2021  20:34   Дмитрий Колоней

Арестован домашний насильник, ранивший полицейских под Харьковом (фото)

Под Харьковом избрана мера пресечения мужчине, который пьяным напал на двух полицейских.

Криминал Харьков: Арестован домашний насильник, ранивший полицейских в Купянске
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, Купянским горрайонным судом Харьковской области отправлен под стражу напавший и ранивший полицейских мужчина.  
 
14 декабря 2021 полицейских вызвали на ссору в семье. Около 18:00, когда стражи порядка прибыли на место скандала, буянивший пьяный 49-летний мужчина напал на правоохранителей с самодельным ножом из пилы. Он ранил двух полицейских в лицо и руку. Ранее напавший не раз привлекался к админответственности, в том числе как домашний насильник.
 
 
15 декабря нападающему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.
 
Скандалисту с ножом светит от 9 до 15 лет за решеткой или пожизненное лишение свободы.
 
Напомним, ранее мы писали о нападении с ножом на полицейских под Харьковом.
 

 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  нападение, дебош, харьков, купянск
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