16.12.2021 10:15 Виталий Хиневич

Угрожал пассажирам общественного транспорта ножами: в Харькове задержали мужчину

Патрульные выявили гражданина, который вероятно угрожал людям ножами.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Харьковской области.

Отмечается, что 15 декабря сотрудникам правоохранительных органов поступила информация о том, что неизвестный мужчина провоцирует конфликт в общественном транспорте и угрожает ножами присутствующим людям.

В ходе отработки полученной информации, полицейские нашли схожего по описанию мужчину, также при первичном досмотре были обнаружены два ножа. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее угрожая ножом , злоумышленник отобрал у 85-летней жительницы села Высокополье 7000 гривен и скрылся в неизвестном направлении.