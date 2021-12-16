16.12.2021 10:15 Виталий Хиневич
Угрожал пассажирам общественного транспорта ножами: в Харькове задержали мужчину
Патрульные выявили гражданина, который вероятно угрожал людям ножами.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Харьковской области.
Отмечается, что 15 декабря сотрудникам правоохранительных органов поступила информация о том, что неизвестный мужчина провоцирует конфликт в общественном транспорте и угрожает ножами присутствующим людям.
В ходе отработки полученной информации, полицейские нашли схожего по описанию мужчину, также при первичном досмотре были обнаружены два ножа. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.
Напомним, ранее угрожая ножом
, злоумышленник отобрал у 85-летней жительницы села Высокополье 7000 гривен и скрылся в неизвестном направлении.
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