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16.12.2021  10:15   Виталий Хиневич

Угрожал пассажирам общественного транспорта ножами: в Харькове задержали мужчину

Патрульные выявили гражданина, который вероятно угрожал людям ножами.

Мужчина угрожал ножами в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Харьковской области.
 
Отмечается, что 15 декабря сотрудникам правоохранительных органов поступила информация о том, что неизвестный мужчина провоцирует конфликт в общественном транспорте и угрожает ножами присутствующим людям.
 
 
В ходе отработки полученной информации, полицейские нашли схожего по описанию мужчину, также при первичном досмотре были обнаружены два ножа. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.
 
Напомним, ранее угрожая ножом, злоумышленник отобрал у 85-летней жительницы села Высокополье 7000 гривен и скрылся в неизвестном направлении.
 
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  происшествие, харьков
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