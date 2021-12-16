16.12.2021 09:59 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 16 декабря

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 144 случая заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 314 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 240 339 человек. Выздоровело 222 098 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 12 135 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 173 человек (в том числе 144 жителей города Харькова). 36 человек заболели в Богодуховском районе, 33 – в Лозовском, 28 – в Красноградском, 22 – в Изюмском, 13 – в Купянском, 9 – в Чугуевском районе.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 15 декабря.