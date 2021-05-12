Главная Новости Криминал и происшествия Угрожал ножем пожилой женщине и забрал все ее сбережения. Мужчине грозит 12 лет тюрьмы
12.05.2021  15:00   

Угрожал ножем пожилой женщине и забрал все ее сбережения. Мужчине грозит 12 лет тюрьмы

Угрожая ножом, злоумышленник отобрал у 85-летней жительницы села Высокополье 7000 гривен и скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщили в областной полиции.

Сообщение о преступлении правоохранители получили 11 мая. 63-летний харьковчанин сообщил, что малознакомый мужчина угрожал ножом его 85-летней матери и завладел ее деньгами.

Полицейским потерпевшая рассказала, что мужчина попросил занять ему деньги. В ходе разговора он достал нож из кармана, угрожая женщине, зашел в летнюю кухню и забрал 7000 гривен, которые находились на полке шкафа. После чего скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудники полиции оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался 29-летний местный житель села Высокополье. Ранее он уже был неоднократно судим. Во время поверхностной проверки полицейские обнаружили у него часть средств.

Следователями внесены сведения  в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Тэги:  разбой, грабеж, харьков
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.05 Криминал и происшествия Разбойное нападение на кредитную организацию в Харькове. Нападавшего оставили в СИЗО 11.05 Криминал и происшествия В Харькове 18-летний киевлянин ночью ограбил сотрудника службы доставки 09.05 Криминал и происшествия Полиция задержала мужчина за разбойное нападение на кредитную организацию на пр. Гагарина (ФОТО, ВИДЕО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 