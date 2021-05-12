40 малышей родилось в Харькове 11 мая

40 детей родилось в Харькове во вторник, 11 мая.
Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 22 мальчика и 18 девочек, в том числе одна двойня – два мальчика, которые появились на свет в городском перинатальном центре.
Редакция РЕДПОСТ, от всего нашего коллектива поздравляет маленьких харьковчан и их счастливых родителей.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. По городу и местами по области небольшой кратковременный дождь. Грозы, местами град. Днем местами шквал, 15-20 м/с.
С появлением интернета возможность уйти на «вольные хлеба» появилась у большого числа наемных работников.
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