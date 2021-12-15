15.12.2021 17:07 Дмитрий Колоней

Напал с ножом на полицейских: под Харьковом задержан дебошир (фото)

Буянившему рецидивисту сообщили о подозрении под Харьковом.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Прокуратуры, по информации на руководителя Купянской окружной прокуратуры Эдуарда Миргородского, установлено, что в Купянске 14 декабря 2021 полицейских вызвали на ссору в семье.

Около 18:00, когда стражи порядка прибыли на место скандала, буянивший 49-летний мужчина напал на правоохранителей с самодельным ножом из пилы. Он ранил двух полицейских в лицо и руку.

Ранее напавший не раз привлекался к админответственности, в том числе, как домашний насильник.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК РФ и ему сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Буянившем персонажу светит тюремный срок от девяти до пятнадцати лет.