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15.12.2021  17:07   Дмитрий Колоней

Напал с ножом на полицейских: под Харьковом задержан дебошир (фото)

Буянившему рецидивисту сообщили о подозрении под Харьковом.

Криминал Харьков: Дебошир напал с ножом на полицейских в Купянске
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Прокуратуры, по информации на руководителя Купянской окружной прокуратуры Эдуарда Миргородского, установлено, что в Купянске 14 декабря 2021 полицейских вызвали на ссору в семье. 
 
 
Около 18:00, когда стражи порядка прибыли на место скандала, буянивший 49-летний мужчина напал на правоохранителей с самодельным ножом из пилы. Он ранил двух полицейских в лицо и руку.
 
Криминал Харьков: Дебошир напал с ножом на полицейских в Купянске
 
Ранее напавший не раз привлекался к админответственности, в том числе, как домашний насильник.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК РФ и ему сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
 
Криминал Харьков: Дебошир напал с ножом на полицейских в Купянске
 
Криминал Харьков: Дебошир напал с ножом на полицейских в Купянске
 
Буянившем персонажу светит тюремный срок от девяти до пятнадцати лет.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что неадекватная компания напала на полицейских.

 

Источник:   Прокуратура
 Тэги:  напал на полицейских, нападение, харьков, покушение, дебош, хулиганство
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