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15.12.2021  17:01   Екатерина Стрельцова

Когда харьковские школьники уйдут на зимние каникулы: названа дата

В Харькове стали известны даты зимних каникул. Харьковские школьники будут отдыхать ровно две недели.


Фото из открытых источников
Об этом корреспонденту РЕДПОСТ рассказала директор Департамента образования Ольга Деменко.
 
Она отметила, что каникулы продлятся с 28 декабря до 9 января. Но фактически последним днем учёбы станет пятница 24 декабря, потому что 25-27 декабря считаются праздничными днями - отмечают Католическое Рождество.
 
Выходить на занятия школьникам придется в понедельник, 10 января. 
 
Длиннее каникулы делать не будут, говорит Ольга Деменко, потому что учебный процесс смещен и сокращен из-за карантинных ограничений.
 
Деменко также отметила, что летом школьники уйдут на каникулы на неделю позже. 
 
Тэги:  каникулы, харьков
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