    
Главная Новости Харькова Образование С 28 февраля харьковские школы уходят на каникулы
26.02.2022  08:33   Евгений Клочко

С 28 февраля харьковские школы уходят на каникулы

В учреждениях общего среднего и профессионального (профессионально-технического) образования с 28 февраля на две недели объявлены каникулы.

С 28 февраля харьковские школы уходят на каникулы
 
Об этом 25 февраля сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко. 
 
По ее словам, соответствующие рекомендации опубликовало Министерство образования и науки Украины. 
Тэги:  школа, деменко, каникулы, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.02 Культура и Туризм TikTok отдыхает: на Харьковщине подростки схлестнутся на конкурсе видео-отзывов 16.02 Криминал и происшествия В Харькове сообщили о минирование всех 187 школ города 11.02 Образование Будут ли школьники проходить ГПА в этом году, решают в правительстве
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 